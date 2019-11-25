Парламент Азербайджана одобрил изменения тарифов по ОМС

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в понедельник в I-ом чтении принял изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании», направленные на внедрение системы ОМС.

Изменения предполагают ликвидацию понятий базового и дополнительного пакета услуг и внедрение единого пакета услуг.

Кроме того вносится понятие суммы совместного финансирования – части убытков, не попадающих под покрытие ОМС, и оплачиваемых застрахованным.

В список застрахованных добавлены беженцы, а также иностранные подданные и лица без гражданства, взятые на попечительство Представительством Верховного комиссара ООН по беженцам.

Кроме того, изменения определяют круг лиц, на которых не будет распространяться система ОМС. В эту категорию включены лица, проходящие воинскую службу, подследственные, заключенные, а также лица, которые в соответствии с Миграционным кодексом Азербайджана, временно находящиеся или проживающие в стране.

Изменения также подразумевают ликвидацию пункта, предполагающего перечисления за счет календарных взносов членов Бюро обязательного страхования.

Поправки также предусматривают изменение тарифов по ОМС.

Согласно новым правилам, представители частного и ненефтяного сектора обязаны будут в 2020 году выплачивать 1% от зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов. В 2021 году отчисления для данной категории составят уже 2%. Работодатели, при этом будут обязаны выплачивать за работника 1% фонда зарплаты в 2020 году и 2% - в 2021 году. Кроме того, с части зарплаты, превышающей 8 тыс. манатов, будет дополнительно удерживаться 0,5%.

Работники нефтяного и госсекторов будут выплачивать 2% от зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов и дополнительно 0,5% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Работодатели обязаны будут выплачивать 2% от зарплатного фонда (не превышающим 8 тыс. манатов) и дополнительно 0,5% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов.

Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь, беременных, беженцев, а также иностранных подданных и лиц без гражданства стоимость пакета услуг составит 90 манатов в год и будет покрываться из госбюджета.

Для физических лиц, взятых на налоговый учет, стоимость пакета услуг по ОМС составит 4% от минимальной заработной платы (в настоящее время 300 манатов – ИФ). Физические лица, выполняющие работы или услуги на основе гражданско-правовых договоров для получения пакета услуг ОМС будут обязаны выплачивать 2% от доходов до 8 тыс. манатов и 1% от части доходов, превышающих 8 тыс. манатов.

Все прочие лица будут обязаны с 2023 года выплачивать 48% от минимальной заработной платы.

Страховые взносы будут рассчитываться ежемесячно, и их необходимо будет оплачивать не позже 15 числа следующего месяца.

Изменения также подразумевают дополнительные выплаты в тех случаях, когда застрахованный обращается в медицинское учреждение не по направлению. В целом застрахованные должны обращаться в медицинские учреждения по территориальному принципу.

Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Ранее глава Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев заявил, что в 2020 году начнется поэтапное внедрение системы ОМС в Азербайджане. Полностью этот процесс завершится в IV-ом квартале следующего года.

А.Мамедов