Участники конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО), как ожидается на этой неделе, рассмотрят в едином "пакете" и российское, и западное предложение по внесению химикатов в список КХО, свидетельствуют подготовленные к конференции документы.

"Параллельного принятия (обоих предложений - ИФ) можно добиться одним ударом молотка", - приводится в одном из документов сделанное ранее этой осенью заявление постпреда США при ОЗХО Кеннет Уорд.

В российском постпредстве при ОЗХО также сообщали, что предложения России и трех стран Запада - США, Канады и Нидерландов - будут рассмотрены на конференции единым пакетом.

"Поскольку 24-я сессия конференции государств-участников (КХО - ИФ) ранее положительно оценила предложения Канады, Нидерландов и США... в рамках "пакета" совместно с измененным предложением Российской Федерации, то предложенный (общий - ИФ) список химикатов можно будет включить в схему 1 дополнения по химикатам в конвенции", - говорится в заявлении российского постпредства при ОЗХО.

Предложение Канады, США и Нидерландов уже рекомендовано было рекомендовано для одобрения исполнительным советом ОЗХО.

Обновленное российское предложение не было рекомендовано исполнительным советом ОЗХО, но ряд стран, включая США, уже высказались о нем в позитивном ключе.

"Мы можем присоединиться к консенсусу в принятии российских предложений, и полагаем, что их можно будет принять на предстоящей конференции", - заявил Кеннет Уорд.

Рассмотрение российского и западного предложений по химикатам члены конференции намечено на 27 ноября.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в список КХО. По мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО изучил это предложение и не стал рекомендовать принимать его.

В результате в сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение по добавлению семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников. При этом два из предложенных РФ семейств опасных веществ соответствуют тем, которые фигурируют в проекте, подготовленном западными странами.

В октябре 2018 года Канада, Нидерланды и США предложили включить в список КХО два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения Канады, Нидерландов и США.

В список 1 КХО, куда предлагаются изменения, вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО.