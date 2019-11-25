Лукашенко винит белорусскую оппозицию в отсутствии желания идти во власть и получении финансирования от США и Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусская оппозиция не ставит целью попасть во властные структуры, но на ее содержание идут "немалые деньги" от американцев и немцев через Литву и Польшу.
"Я говорю (главам МИД Швеции и Финляндии - ИФ): вы им (белорусской оппозиции - ИФ) не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они (оппозиционеры) живут. На черта им эта власть, головная боль?" - заявил Лукашенко в понедельник в Минске на переговорах с делегацией Калининградской области.
Как передало госагентство БелТА, так Лукашенко прокомментировал замечание посла России в Минске Дмитрия Мезенцева об успешном проведении выборов в Белорссии. "Вы так думаете, - ответил послу Лукашенко. - А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии, которых с утра принимал президент - ИФ) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров (в новом составе парламента - ИФ)? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?"
Агентство БелТА сообщило, что белорусские выборы стали одной из тем прошедшей в понедельник встречи Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.
17 ноября в Белоруссии состоялись парламентские выборы. На них присутствовали более 1 тыс. международных наблюдателей. БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ по итогам прошедшей избирательной кампании заявили, что выборы в парламент не соответствовали демократическим стандартам. В свою очередь, миссии наблюдателей от СНГ и ШОС заявили, что выборы были свободными и демократичными.
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