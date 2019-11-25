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Карабахский конфликт 25.11.2019 18:05

МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме

МИД Азербайджана считает популизмом заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».

«Интервью премьер-министра Армении итальянской газете Corriere della Sera можно расценить как очередное популистское заявление», - заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в своем интервью Н.Пашанян, говоря о феномене «армянофобии», приводит лживые примеры, не имеющие ничего общего с реальностью.

«Так, он утверждает, что Генрих Мхитарян не смог участвовать в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку якобы из-за того, что являлся армянином. Напомним, что со стороны Азербайджана была распространена официальная информация о полном обеспечении безопасности всех игроков, в том числе игрока футбольного клуба “Арсенал” Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков финального матча Лиги Европы УЕФА, состоявшегося в Баку 29 мая сего года. Мхитарян не приехал в Азербайджан для участия в финальной игре Лиги Европы на основании собственного решения, в то время как Азербайджаном были предоставлены все соответствующие гарантии», - подчеркнула Абдуллаева в своем заявлении.

Кроме этого, по ее мнению, глава правительства Армении, пытаясь хоть как-то оправдать свои необоснованные утверждения, поделился и другим измышлением, приведя лживый «пример» того, что якобы водитель, который слушал армянскую музыку в столице Азербайджана, подвергся аресту.

«Что же касается мыслей в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, высказанных в интервью Н.Пашиняна, хотели бы отметить, что президент Азербайджана на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября в Сочи, прямо и однозначно озвучил взгляды в контексте разрешения конфликта, указав на необходимость сделать это в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Урегулирование конфликта именно на этих основах принесет стабильность, процветание и прогресс в наш регион», - добавила Абдуллаева.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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