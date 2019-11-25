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Дальнее зарубежье 25.11.2019 18:43

Россия первой не будет отменять санкции в отношении Евросоюза - Медведев

Евросоюз должен сам выступить с инициативой восстановления отношений с Россией, РФ первой отменять контрсанкции не будет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответ известный: мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Антти Ринне.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", возможно ли, что Россия первой отменит контрсанкции в отношении ЕС.

Медведев отметил, что, хотя санкции многих не радуют, но часть российских компаний, например, выступает за то, чтобы ответные меры России "сохранились навсегда".

Премьер-министр РФ отреагировал на слова своего финского коллеги о том, что решение санкционного вопроса зависит от выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Украине.

"Если удастся продвинуться вперед, прежде всего самой Украине, в урегулировании внутреннего конфликта, ну, может быть, наши отношения с ЕС - я бы поставил это в зависимость - станут лучше. А если не удастся продвинуться, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго, но и в этих условиях можно жить и развиваться", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что двусторонние отношения России со странами ЕС "сейчас, безусловно", для России "гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом".

"Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом. До тех пор, пока Европейский союз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", - сказал Медведев.

Он напомнил, что это ЕС испортил отношения.

"Вот пусть теперь сам и просит эти отношения восстановить", - сказал Медведев.

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Тэги: МЕДВЕДЕВ, ЕС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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