Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0266 GBR   2.184 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.11.2019 18:23

Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с новым послом Франции в Баку Закари Гросом вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

«В ходе встречи Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Францией в сферах политики экономики, науки и образования, энергетики и др. направлениях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Париж намерен активизировать усилия в карабахском урегулировании – посол Франции в Азербайджане Макрон планирует визит в Азербайджан Макрон призвал оставить в прошлом разногласия с Италией Президент Франции поздравил Зурабишвили с победой на выборах и заявил о готовности к усилению связей с Грузией Макрон нацелен на стратегическое партнерство с РФ, но ожидает встречных шагов от Москвы Макрон считает особенно важным, чтобы Россия была "привязана" к Европе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]