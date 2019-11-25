Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с новым послом Франции в Баку Закари Гросом вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

«В ходе встречи Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Францией в сферах политики экономики, науки и образования, энергетики и др. направлениях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Н.Аббасова