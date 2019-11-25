В Баку в 170 многоквартирных домах будут заменены свыше 580 лифтов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 5 февраля 2019 года «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтовых хозяйств в многоквартирных зданиях городов и районов Азербайджана».
Текст изменений опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 40 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства 237 многоквартирных домов в 12 городах и районах республики.
Согласно изменениям в распоряжении, число домов, в которых будет произведена замена лифтов, увеличено с 237 до 266. При этом вместо 751 лифта в этих домах замене будут подлежать 798 лифтов, в том числе замене подлежат 664 непригодных к эксплуатации лифта в 218 зданиях до 9-ти этажей (первоначально 620 лифта в 192 зданиях).
При этом в Баку вместо 146 домов замена лифтов будет осуществлена в 170, а общее число лифтов (непригодных к эксплуатации и подлежащих замене) увеличится с 542 до 581.
В рамках указа, на замену лифтов в жилых домах Баку будет направлено 31 млн 956,2 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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