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Помпео призвал арабские страны к диалогу с Израилем

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник призвал арабские страны прекратить давление на Израиль и вступить в диалог с этой страной.

"Настало время арабским странам отказаться от бойкотов и вступить в диалог с Израилем. Разногласия на Ближнем Востоке порождают нестабильность. Арабские мыслители, которые рискуя своими жизнями, смело отстаивают региональное видение мира и сосуществования, не должны подвергаться наказанию. Нам нужен диалог", - написал Помпео в твиттере.

Ранее в понедельник генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что США более не являются посредником в урегулировании арабо-израильского конфликта после того, как объявили о законности строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщило агентство Associated Press.

"Администрация США делала громкие обещания по достижению мира (в регионе - ИФ)", - заявил он, добавив, что США в действительности работали на достижение только израильских целей.

На прошлой неделе Помпео заявил, что власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

После американского заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за присоединение Иорданской долины.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖВОСТОК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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