Катар и Кувейт присоединятся к коалиции США для защиты судоходства в Персидском заливе - Пентагон

Катар и Кувейт довели до сведения Вашингтона, что они намерены вступить в создаваемую США коалицию по обеспечению безопасности навигации в Персидском заливе, сообщает в понедельник сайт издания "Дейли стар" со ссылкой на представителя Пентагона.

"Катар и Кувейт уже сообщили нам, что они собираются присоединиться, так что это лишь вопрос времени", - заявил начальник штаба коалиции полковник Джон Конклин.

Ранее к этой коалиции присоединились Великобритания, Саудовская Аравия и Бахрейн. Ее штаб-квартира располагается в Бахрейне.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге оба танкера были отпущены на свободу. Однако в свою очередь США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США планирует в ноябре начать патрулирование Персидского залива.

В свою очередь в июле была озвучена идея создать европейскую миссию по обеспечению безопасности навигации в акватории Персидского залива, причем основным участником миссии выступает Франция. В то же время, напоминают западные СМИ, некоторые европейские страны высказывали опасения, что другая коалиция - под эгидой США - лишь усилит напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.