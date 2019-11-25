Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента в Тбилиси

Несколько тысяч человек в понедельник вечером собрались на митинг оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии.
Ранее лидеры около 20 оппозиционных политических организаций вместе со своими сторонниками провели шествие от площади Республики до здания парламента.
Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
На данный момент, как отмечают грузинские СМИ, в митинге участвует более трех тысяч человек.
Лидеры оппозиции заявили журналистам, что намерены провести на митинге вместе со своими сторонниками всю ночь, а утром начать блокировать входы в здание парламента.
"Мы вновь начнем пикет парламента. Разгонят нас? Пускай весь мир видит, что в Грузии власти каждый день разгоняют мирный митинг", - заявил журналистам представитель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.
18 ноября попытка оппозиционных сил блокировать здание парламента завершилась силовым разгоном и задержанием десятков участников акции протеста.
Ранее представители властей Грузии заявили, что в случае попытки оппозиции вновь заблокировать входы в парламент реакция МВД "будет соответствующей".
Протест оппозиции связан с провалом в парламенте законопроекта по конституционным изменениям, согласно которому следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.
Между тем в понедельник генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что очередные парламентские выборы в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе и никакие инициативы по изменению избирательной системы учтены не будут.
По его словам, тема закрыта, это окончательное решение было принято в понедельник на заседании политактива "Грузинской мечты".
Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией
МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме
Совет ЕС утвердил список членов Еврокомиссии, за который в среду проголосует Европарламент
Mitsubishi и Chubu Electric покупают нидерландскую Eneco за $4,5 млрд
Gunvor обязался закупать 3 млн т СПГ с проекта в США и обеспечить продажу оставшихся объемов, ОИР сдвинут на квартал
Один из лучших пляжей Антальи может исчезнуть из-за эрозии
Отели в Европе и США начали предлагать гостям гибкое время заезда и выезда
Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в Северной Америке рекордные $127 млн за прошлый уик-энд
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы