Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0266 GBR   2.184 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.11.2019 20:12

Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента в Тбилиси

Несколько тысяч человек в понедельник вечером собрались на митинг оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии.

Ранее лидеры около 20 оппозиционных политических организаций вместе со своими сторонниками провели шествие от площади Республики до здания парламента.

Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

На данный момент, как отмечают грузинские СМИ, в митинге участвует более трех тысяч человек.

Лидеры оппозиции заявили журналистам, что намерены провести на митинге вместе со своими сторонниками всю ночь, а утром начать блокировать входы в здание парламента.

"Мы вновь начнем пикет парламента. Разгонят нас? Пускай весь мир видит, что в Грузии власти каждый день разгоняют мирный митинг", - заявил журналистам представитель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

18 ноября попытка оппозиционных сил блокировать здание парламента завершилась силовым разгоном и задержанием десятков участников акции протеста.

Ранее представители властей Грузии заявили, что в случае попытки оппозиции вновь заблокировать входы в парламент реакция МВД "будет соответствующей".

Протест оппозиции связан с провалом в парламенте законопроекта по конституционным изменениям, согласно которому следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Между тем в понедельник генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что очередные парламентские выборы в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе и никакие инициативы по изменению избирательной системы учтены не будут.

По его словам, тема закрыта, это окончательное решение было принято в понедельник на заседании политактива "Грузинской мечты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


Похожие новости


Спикер парламента Грузии назвал "пропорциональными" действия полиции по разгону акции протеста В Тбилиси начался разгон акции оппозиции у здания парламента Грузии Зурабишвили назвала бойкот оппозицией ее выступления оскорблением государственного символа Грузии Грузия признала временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо Вашадзе заявил о проведении оппозицией в Грузии мирных протестов с 18 декабря Оппозиция Грузии требует через суд аннулировать итоги президентских выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]