Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента в Тбилиси

Несколько тысяч человек в понедельник вечером собрались на митинг оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии.

Ранее лидеры около 20 оппозиционных политических организаций вместе со своими сторонниками провели шествие от площади Республики до здания парламента.

Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

На данный момент, как отмечают грузинские СМИ, в митинге участвует более трех тысяч человек.

Лидеры оппозиции заявили журналистам, что намерены провести на митинге вместе со своими сторонниками всю ночь, а утром начать блокировать входы в здание парламента.

"Мы вновь начнем пикет парламента. Разгонят нас? Пускай весь мир видит, что в Грузии власти каждый день разгоняют мирный митинг", - заявил журналистам представитель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

18 ноября попытка оппозиционных сил блокировать здание парламента завершилась силовым разгоном и задержанием десятков участников акции протеста.

Ранее представители властей Грузии заявили, что в случае попытки оппозиции вновь заблокировать входы в парламент реакция МВД "будет соответствующей".

Протест оппозиции связан с провалом в парламенте законопроекта по конституционным изменениям, согласно которому следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Между тем в понедельник генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что очередные парламентские выборы в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе и никакие инициативы по изменению избирательной системы учтены не будут.

По его словам, тема закрыта, это окончательное решение было принято в понедельник на заседании политактива "Грузинской мечты".