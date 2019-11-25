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Регион 25.11.2019 21:51

Грузинские оппозиционеры вновь поставили палатку у входа в парламент

Лидеры оппозиции после провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетированию входов в здание.

Как передает корреспондент "Интерфакса", оппозиционеры уже поставили палатку у одного из трех входов.

"Мы начинаем пикетирование входов в парламент, чтобы завтра в нем не собрались депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". Если полиция сегодня начнет разгонять нашу акцию, мы вернемся сюда завтра", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, "мирный протест будет продолжаться постоянно, пока власти не пойдут на удовлетворение наших требований - роспуск правительства и назначение досрочных выборов по пропорциональной системе".

В свою очередь другой лидер "Европейской Грузии", бывший спикер парламента Давид Бакрадзе заявил журналистам, что акции протеста будут мгновенно прекращены, если начнется диалог с властями.

"Оппозиционные партии не смирятся с тем, что правящая партия "Грузинская мечта" отказалась инициативы проведения очередных выборов по пропорциональной системе. Протест в рамках закона будет постоянным, парламенту придется проводить все свои заседания под охраной спецназа. Власти пока не хотят видеть реальность, но это лишь вопрос времени", - заявил Бакрадзе.

Пока полицейские, охраняющие входы в здание парламента, сохраняют спокойствие.

Лидер парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что правоохранительные органы будут действовать в рамках закона, если представители оппозиции будут препятствовать работе парламента.

18 ноября попытка оппозиционных сил блокировать здание парламента завершилась силовым разгоном и задержанием десятков участников акции протеста. Тогда оппозиционеры так же ставили палатки у парламента.

Протест оппозиции вызван провалом в парламенте законопроекта по конституционным изменениям, согласно которому следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Между тем в понедельник генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что очередные парламентские выборы в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе и никакие инициативы по изменению избирательной системы учтены не будут.

По его словам, тема закрыта, это окончательное решение было принято в понедельник на заседании политактива "Грузинской мечты".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПИКЕТЫ


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