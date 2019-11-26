Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние переговоры по БелАЭС

Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние консультации с Белоруссией по Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которая находится на завершающем этапе строительства.

"Это проблема всего ЕС, это региональная проблема и проблема ЕС, поэтому мы (Литва - ИФ) хотели бы, чтобы все регуляторы ЕС были как-то вовлечены в решение этой проблемы", - сказала глава президентской группы по внешней политике Аста Скайсгирите во вторник в эфире литовской радиостанции Ziniu radijas.

"Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС", - добавила она.

По словам дипломата, БелАЭС "не является двусторонним делом Литвы и Беларуси или Финляндии и Беларуси".

Предложение о проведении трехсторонних консультаций ранее озвучил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, "это позволило бы сделать сотрудничество шире и установить приоритеты партнерства".

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физпуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - до конца 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.

Минск не согласен с претензиями Литвы, отмечая, что строительство БелАЭС ведется в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.