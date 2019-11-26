Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8723 RUR   0.0266 GBR   2.1921 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.11.2019 13:27

Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние переговоры по БелАЭС

Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние консультации с Белоруссией по Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которая находится на завершающем этапе строительства.

"Это проблема всего ЕС, это региональная проблема и проблема ЕС, поэтому мы (Литва - ИФ) хотели бы, чтобы все регуляторы ЕС были как-то вовлечены в решение этой проблемы", - сказала глава президентской группы по внешней политике Аста Скайсгирите во вторник в эфире литовской радиостанции Ziniu radijas.

"Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС", - добавила она.

По словам дипломата, БелАЭС "не является двусторонним делом Литвы и Беларуси или Финляндии и Беларуси".

Предложение о проведении трехсторонних консультаций ранее озвучил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, "это позволило бы сделать сотрудничество шире и установить приоритеты партнерства".

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физпуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - до конца 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.

Минск не согласен с претензиями Литвы, отмечая, что строительство БелАЭС ведется в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве без бряцания оружием - Лукашенко Премьер Литвы рассчитывает, что Белоруссии не удастся завершить проект БелАЭС Страны Балтии должны требовать прозрачности строительства Белорусской АЭС - литовский президент 50% жителей Литвы считают политику России враждебной - опрос В Литве разочарованы раздробленностью белорусской оппозиции, но отказываться от ее поддержки не намерены - глава МИД В Литве просят ЮНЕСКО защитить исторический центр Вильнюса от Белорусской АЭС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]