Шойгу в Бишкеке обсудит ВТС с коллегами по ОДКБ

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 27-28 ноября в Бишкеке (Киргизия) примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"В ходе совещания участники совместного заседания обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами", - сказано в сообщении, размещённом на сайте военного ведомства.
Также будут рассмотрены "вопросы координации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества (ВТС)", информирует министерство обороны.
Ранее пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов сообщил журналистам, что 27-28 ноября в Бишкеке пройдут сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и совместное заседание советов министерств обороны, иностранных дел, а также совбезов стран организации.
"В повестке дня - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ", - сообщил Зайнетдинов.
Кроме того, сказал он, будет обсуждено "развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".
В ходе сессии СКБ ОДКБ планируется подписать план коллективных действий государств - членов по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.
"План предусматривает тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам", - сказал Зайнетдинов.
Документ "был разработан исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции". "Документ согласован на майских заседаниях СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Бишкеке и выносится на рассмотрение СКБ", - сказал пресс-секретарь.
"Всего в повестку дня заседания СКБ ОДКБ включено 17 вопросов", - сказал Зайнетдинов.
По его данным, сессия СКБ пройдёт в Бишкеке 28 ноября под председательством президента Киргизии.
"СКБ пройдет в составе премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона", - сказал Зайнетдинов.
"Ряд вопросов, - сообщил он, - в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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