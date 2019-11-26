ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов

Исполнительная власть Ленкоранского района Азербайджана привлекла подрядчика для смены кровли 90 многоквартирных жилых зданий в городе Ленкорань.
Согласно информации сайтаwww.tender.gov.az, ИВ Ленкоранского района заключила контракт с компанией «R and X».
Сумма контракта – 2 млн 284,791 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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