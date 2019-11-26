Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали более 10 человек

Вахтовый автобус врезался в пятиэтажку на проспекте Октября в Уфе, при этом 11 из 30 пассажиров получили травмы, им оказана медицинская помощь.

"Со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса (...), его "подрезал" автомобиль "Газель", после чего он во избежание столкновения резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание №83 по проспекту Октября", - сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии во вторник.

В пресс-службе республиканского Главного управления МЧС уточнили, что сразу после происшествия в больницу увезли четверых пострадавших, еще семеро обратились к медикам самостоятельно.

"По состоянию на 12:10 , из 11 человек, обратившихся в приемный покой больницы №21, после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 11 человек, госпитализированных нет", - сообщили в ведомстве.

В региональном МЧС отметили, что дом, в который врезался автобус, не поврежден, угрозы жителям нет.