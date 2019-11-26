Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали более 10 человек

Вахтовый автобус врезался в пятиэтажку на проспекте Октября в Уфе, при этом 11 из 30 пассажиров получили травмы, им оказана медицинская помощь.
"Со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса (...), его "подрезал" автомобиль "Газель", после чего он во избежание столкновения резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание №83 по проспекту Октября", - сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии во вторник.
В пресс-службе республиканского Главного управления МЧС уточнили, что сразу после происшествия в больницу увезли четверых пострадавших, еще семеро обратились к медикам самостоятельно.
"По состоянию на 12:10 , из 11 человек, обратившихся в приемный покой больницы №21, после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 11 человек, госпитализированных нет", - сообщили в ведомстве.
В региональном МЧС отметили, что дом, в который врезался автобус, не поврежден, угрозы жителям нет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией
МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме
Банки в Азербайджане за 10 месяцев увеличили активы на 6,3%, чистую прибыль – в 2,4 раза
Enel немного повысила прогноз EBITDA на ближайшие годы, цель - 20,1 млрд евро в 2022г
Акции "ЛУКОЙЛа" вернулись к росту после выхода сильного отчета за III квартал
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
Нетаньяху победит в случае голосования за пост лидера "Ликуда" - опрос
Сеул выразил протест Пхеньяну в связи с учебными артиллерийскими стрельбами
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г