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Регион 26.11.2019 13:09

Свыше 18 тыс. тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе

Специалисты восстанавливают газоснабжение в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального ГУ МЧС.

"В Хасавюртовском районе возле села Байрамаул на внутрипоселковом газопроводе среднего давления третьей категории диаметром 325 мм произошла утечка газа. Авария локализована закрытием задвижки. В результате аварии без газоснабжения остались жители четырех населенных пунктов: Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул, Муцалаул (18 103 человека, из них 4470 детей, социально значимых объектов 21)", - сказали в МЧС.

Информация о происшествии поступила дежурному МЧС в 9:55 от диспетчера ООО "Газпром газораспределение Дагестан", восстановительные работы проводятся силами ЭГС Хасавюртовского района.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГАЗ, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]