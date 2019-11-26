Свыше 18 тыс. тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе

Специалисты восстанавливают газоснабжение в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального ГУ МЧС.
"В Хасавюртовском районе возле села Байрамаул на внутрипоселковом газопроводе среднего давления третьей категории диаметром 325 мм произошла утечка газа. Авария локализована закрытием задвижки. В результате аварии без газоснабжения остались жители четырех населенных пунктов: Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул, Муцалаул (18 103 человека, из них 4470 детей, социально значимых объектов 21)", - сказали в МЧС.
Информация о происшествии поступила дежурному МЧС в 9:55 от диспетчера ООО "Газпром газораспределение Дагестан", восстановительные работы проводятся силами ЭГС Хасавюртовского района.
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