Свыше 18 тыс. тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе

Специалисты восстанавливают газоснабжение в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального ГУ МЧС.

"В Хасавюртовском районе возле села Байрамаул на внутрипоселковом газопроводе среднего давления третьей категории диаметром 325 мм произошла утечка газа. Авария локализована закрытием задвижки. В результате аварии без газоснабжения остались жители четырех населенных пунктов: Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул, Муцалаул (18 103 человека, из них 4470 детей, социально значимых объектов 21)", - сказали в МЧС.

Информация о происшествии поступила дежурному МЧС в 9:55 от диспетчера ООО "Газпром газораспределение Дагестан", восстановительные работы проводятся силами ЭГС Хасавюртовского района.