Бакпорт, ÖBB Rail Cargo Group и Cabooter Group будут развивать грузоперевозки по Транскаспию в Китай

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) планирует совместно с австрийской компанией «ÖBB Rail Cargo Group» и голландской «Cabooter Group» расширить грузоперевозки между Европой и Азией, говорится в сообщении порта.
«25 ноября между тремя компаниями в Вене был подписан Меморандум о взаимопонимании по усилению и расширению грузоперевозок из Европы в Центральную Азию посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТMТМ). Согласно документу, стороны договорились о поощрении в Европе ТМТМ и об усилении связей между существующими на континенте грузовыми сетями, включая логистические центры»,- отмечается в информации.
Министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Рейхард отметил, что меморандум является новой стратегической инициативой по расширению операций компании ÖBB Rail Cargo Group в Центральную Азию и Китай. По его словам, Бакинский порт сыграет основную роль в развитии этой инициативы. «Мы ожидаем, что за короткий отрезок времени этот маршрут окажется очень эффективным с точки зрения объемов перевозки грузов и сроков их доставки», - подчеркнул Рейхард.
Генеральный директор БММТП Талех Зиядов, в свою очередь, отметил, что подписанный документ является важным этапом в расширении транспортного маршрута, начинающегося в голландском городе Венло и протягивающегося через Германию, Турцию (Стамбул), Азербайджан (Баку), Центральную Азию и до Китая.
По данным Бакпорта, за последние 10 лет экспорт из стран ЕС в Китай утроился, в то же время КНР является вторым по счету основным торговым партнером Европы. «Это создает широкие возможности для БММТП, ÖBB Rail Cargo Group и Cabooter Group», - говорится в пресс-релизе.
Компания ÖBB Rail Cargo Group с годовым оборотом в 2,3 млрд евро имеет множество филиалов в Европе и является одной из ведущих компаний по железнодорожной логистике. Компания ежегодно перевозит 474 млн пассажиров и 113 млн тонн грузов.
Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.
После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.
ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией
МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме
Полиция Дрездена опубликовала фотографии похищенных бриллиантов и видеозапись их похищения
Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали более 10 человек
Президент Алиев участвует в мероприятии в честь 100-летия БГУ
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
Нетаньяху победит в случае голосования за пост лидера "Ликуда" - опрос
Сеул выразил протест Пхеньяну в связи с учебными артиллерийскими стрельбами
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г