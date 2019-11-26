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Транспорт и связь 26.11.2019 13:12

Бакпорт, ÖBB Rail Cargo Group и Cabooter Group будут развивать грузоперевозки по Транскаспию в Китай

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) планирует совместно с австрийской компанией «ÖBB Rail Cargo Group» и голландской «Cabooter Group» расширить грузоперевозки между Европой и Азией, говорится в сообщении порта.

«25 ноября между тремя компаниями в Вене был подписан Меморандум о взаимопонимании по усилению и расширению грузоперевозок из Европы в Центральную Азию посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТMТМ). Согласно документу, стороны договорились о поощрении в Европе ТМТМ и об усилении связей между существующими на континенте грузовыми сетями, включая логистические центры»,- отмечается в информации.

Министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Рейхард отметил, что меморандум является новой стратегической инициативой по расширению операций компании ÖBB Rail Cargo Group в Центральную Азию и Китай. По его словам, Бакинский порт сыграет основную роль в развитии этой инициативы. «Мы ожидаем, что за короткий отрезок времени этот маршрут окажется очень эффективным с точки зрения объемов перевозки грузов и сроков их доставки», - подчеркнул Рейхард.

Генеральный директор БММТП Талех Зиядов, в свою очередь, отметил, что подписанный документ является важным этапом в расширении транспортного маршрута, начинающегося в голландском городе Венло и протягивающегося через Германию, Турцию (Стамбул), Азербайджан (Баку), Центральную Азию и до Китая.

По данным Бакпорта, за последние 10 лет экспорт из стран ЕС в Китай утроился, в то же время КНР является вторым по счету основным торговым партнером Европы. «Это создает широкие возможности для БММТП, ÖBB Rail Cargo Group и Cabooter Group», - говорится в пресс-релизе.

Компания ÖBB Rail Cargo Group с годовым оборотом в 2,3 млрд евро имеет множество филиалов в Европе и является одной из ведущих компаний по железнодорожной логистике. Компания ежегодно перевозит 474 млн пассажиров и 113 млн тонн грузов.

Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

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Тэги: АВСТРИЯ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]