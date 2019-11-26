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Это интересно 26.11.2019 13:21

Полиция Дрездена опубликовала фотографии похищенных бриллиантов и видеозапись их похищения

Полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных из музея "Зеленый свод" бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения.

В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

На видеозаписи видно, что в музейном помещении находятся двое мужчин. Один из них пытается разбить витрину с бриллиантами топором. Это удается ему не сразу, стекло ударопрочное, и грабитель несколько раз с размаху ударяет топором в центр стеклянной витрины.

Накануне полиция сообщила, что грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Вся "операция" длилась всего несколько минут.

Накануне глава полиции Дрездена Йорг Кубиесса сказал, что речь идет о "тщательно спланированном преступлении". Криминалисты установили, что преступники скрылись на машине "Ауди А6", точно такой же автомобиль позже обнаружили в Дрездене в подземном гараже на одной из улиц. Неизвестные его подожгли.

Каким образом преступникам удалось сломать решетку на окне, и почему стекло витрины не выдержало ударов топора, полиции не известно.

В настоящее время сформирована следственная группа под названием "Эполет", она занимается расследованием ограбления. В числе украденных предметов находится также бриллиантовый эполет.

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Тэги: ФРГ, ДРЕЗДЕН, ОГРАБЛЕНИЕ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]