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Дальнее зарубежье 26.11.2019 13:42

Более 10 французских военных погибли в Мали при столкновении вертолетов

Столкновение двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали привело к гибели 13 французских военнослужащих, объявили во вторник в Елисейском дворце.

Катастрофа произошла вечером в понедельник. Погибли военные, принимавшие участие в операции против экстремистов.

Все погибшие служили во сухопутных войсках. О том, почему столкнулись французские армейские вертолеты, в сообщении канцелярии французского лидера не говорится.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших. "Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также - их решимость продолжать выполнение поставленных задач".

Основная задача французского контингента в Мали - помощь в борьбе против местных экстремистских группировок.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАЛИ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]