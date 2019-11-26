Более 10 французских военных погибли в Мали при столкновении вертолетов

Столкновение двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали привело к гибели 13 французских военнослужащих, объявили во вторник в Елисейском дворце.
Катастрофа произошла вечером в понедельник. Погибли военные, принимавшие участие в операции против экстремистов.
Все погибшие служили во сухопутных войсках. О том, почему столкнулись французские армейские вертолеты, в сообщении канцелярии французского лидера не говорится.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших. "Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также - их решимость продолжать выполнение поставленных задач".
Основная задача французского контингента в Мали - помощь в борьбе против местных экстремистских группировок.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией
МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме
Банки в Азербайджане за 10 месяцев увеличили активы на 6,3%, чистую прибыль – в 2,4 раза
Enel немного повысила прогноз EBITDA на ближайшие годы, цель - 20,1 млрд евро в 2022г
Акции "ЛУКОЙЛа" вернулись к росту после выхода сильного отчета за III квартал
Полиция Дрездена опубликовала фотографии похищенных бриллиантов и видеозапись их похищения
Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали более 10 человек
Президент Алиев участвует в мероприятии в честь 100-летия БГУ
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г