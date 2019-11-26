В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов

Тысячи протестующих фермеров по всей Литве во вторник начали предупредительную акцию протеста против запланированных властями налоговых изменений, выстроив тракторы в колонны и начав движение не только в районах, но и в Вильнюсе.

По предварительным данным, колонна протестующих в Вильнюсе насчитывает 51 трактор, сообщила агентству BNS представитель столичной полиции Юлия Самороковская.

Она уточнила, что акция протеста была согласована с правоохраной, и сотрудники полиции сопровождают колонны тракторов.

По словам главы администрации Ассоциации зернопереработчиков Игнаса Янкаускаса, по всей Литве на улицы городов должно выехать 2-3 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

"Эта акция - предупредительная, это предупредительный протест земледельцев (...), который сплотил фермеров. Мы хотим показать органам власти, что фермеры объединились", - сказал агентству Янкаускас.

Фермеры требуют не повышать налоги, пока прямые выплаты им не достигнут среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).

Акция протеста началась в середине ноября возле дорог с установки зеленых крестов, символизирующих дискриминацию земледельцев в ЕС, противопоставление земледельцев и общества.