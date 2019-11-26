Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8723 RUR   0.0266 GBR   2.1921 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.11.2019 18:02

В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов

Тысячи протестующих фермеров по всей Литве во вторник начали предупредительную акцию протеста против запланированных властями налоговых изменений, выстроив тракторы в колонны и начав движение не только в районах, но и в Вильнюсе.

По предварительным данным, колонна протестующих в Вильнюсе насчитывает 51 трактор, сообщила агентству BNS представитель столичной полиции Юлия Самороковская.

Она уточнила, что акция протеста была согласована с правоохраной, и сотрудники полиции сопровождают колонны тракторов.

По словам главы администрации Ассоциации зернопереработчиков Игнаса Янкаускаса, по всей Литве на улицы городов должно выехать 2-3 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

"Эта акция - предупредительная, это предупредительный протест земледельцев (...), который сплотил фермеров. Мы хотим показать органам власти, что фермеры объединились", - сказал агентству Янкаускас.

Фермеры требуют не повышать налоги, пока прямые выплаты им не достигнут среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).

Акция протеста началась в середине ноября возле дорог с установки зеленых крестов, символизирующих дискриминацию земледельцев в ЕС, противопоставление земледельцев и общества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ФЕРМЕРЫ, АКЦИЯ, ПРОТЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]