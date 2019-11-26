В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов

Тысячи протестующих фермеров по всей Литве во вторник начали предупредительную акцию протеста против запланированных властями налоговых изменений, выстроив тракторы в колонны и начав движение не только в районах, но и в Вильнюсе.
По предварительным данным, колонна протестующих в Вильнюсе насчитывает 51 трактор, сообщила агентству BNS представитель столичной полиции Юлия Самороковская.
Она уточнила, что акция протеста была согласована с правоохраной, и сотрудники полиции сопровождают колонны тракторов.
По словам главы администрации Ассоциации зернопереработчиков Игнаса Янкаускаса, по всей Литве на улицы городов должно выехать 2-3 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.
"Эта акция - предупредительная, это предупредительный протест земледельцев (...), который сплотил фермеров. Мы хотим показать органам власти, что фермеры объединились", - сказал агентству Янкаускас.
Фермеры требуют не повышать налоги, пока прямые выплаты им не достигнут среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).
Акция протеста началась в середине ноября возле дорог с установки зеленых крестов, символизирующих дискриминацию земледельцев в ЕС, противопоставление земледельцев и общества.
Президент Алиев утвердил закон «О техрегулировании»
Встречи командующих ВС России и НАТО в Баку вносят вклад в мир и стабильность – президент Азербайджана
Баку и Москва обладают потенциалом для расширения ВТС по традиционным и новым направлениям – президент Азербайджана
Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется у $63,98 за баррель
Газпром к 2026г планирует завершить газификацию Тульской области
Cadogan получит лицензию на добычу на Монастырецком месторождении на Украине
Минздрав направит около 7 млн манатов на строительство I этапа Центральной больницы Самухского района
Полиция Дрездена опубликовала фотографии похищенных бриллиантов и видеозапись их похищения
Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали более 10 человек
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г