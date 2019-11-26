Спасатели из стран ЕС выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения

Механизм гражданской защиты ЕС был задействован по просьбе албанских властей после землетрясения, обрушившегося на страну 25 ноября, заявила во вторник Европейская комиссия (ЕК).
"Европейский союз поддерживает Албанию в это трудное время. Поисково-спасательные команды из Италии, Греции и Румынии уже в пути. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Венгрию, Германию, Хорватию, Францию, Эстонию, Чешскую Республику и Турцию за их предложения о помощи через европейский механизм гражданской защиты. Мои мысли о жертвах и обо всех людях, пострадавших от стихийного бедствия", - приводятся в коммюнике ЕК слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.
В документе отмечается, что Европейский союз уже помог мобилизовать 3 поисково-спасательные группы, которые будут развернуты в Албании, чтобы помочь албанским властям в их спасательных операциях.
Европейская система "Коперник" была задействована для получения спутниковых снимков пострадавших зон, а круглосуточный координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в контакте с властями Албании и продолжает следить за ситуацией, сообщают в Брюсселе.
Еврокомиссия также заверила, что дополнительные резервы ЕС находятся в режиме ожидания на случай, если они понадобятся.
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