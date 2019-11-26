Казахстан поддержит конструктивные инициативы в укреплении азиатской и евроазиатской безопасности - президент

Казахстан в своей внешней политике будет продвигать инициативы, направленные на укрепление безопасности в регионе и в мире, заявил президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.

"Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это, прежде всего, укрепление азиатской и евроазиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угроз", - сказал Токаев.

Вместе с тем президент отметил важность обеспечения нового уровня "экономизации" внешней политики страны, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Важнейший приоритет - обеспечение нового уровня "экономизации" внешней политики. Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны", - сказал Токаев.

Он также заявил, что Казахстан будет защищать интересы своих граждан и национального бизнеса за рубежом.

"Наша внешняя политика максимально прагматична. Казахстан будет твердо отстаивать интересы наших граждан и национального бизнеса за рубежом", - сказал Токаев.

Президент добавил, в 2019 году Казахстан значительно расширил дипломатическую инфраструктуру за рубежом, направив послов с постоянной резиденцией в столицы Болгарии, Латвии, Эстонии, Сербии, Словакии, Португалии, Швейцарии.

"Этот процесс будет иметь продолжение с учетом принципа взаимности", - отметил Токаев.