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СНГ 26.11.2019 18:27

Казахстан поддержит конструктивные инициативы в укреплении азиатской и евроазиатской безопасности - президент

Казахстан в своей внешней политике будет продвигать инициативы, направленные на укрепление безопасности в регионе и в мире, заявил президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.

"Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это, прежде всего, укрепление азиатской и евроазиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угроз", - сказал Токаев.

Вместе с тем президент отметил важность обеспечения нового уровня "экономизации" внешней политики страны, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Важнейший приоритет - обеспечение нового уровня "экономизации" внешней политики. Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны", - сказал Токаев.

Он также заявил, что Казахстан будет защищать интересы своих граждан и национального бизнеса за рубежом.

"Наша внешняя политика максимально прагматична. Казахстан будет твердо отстаивать интересы наших граждан и национального бизнеса за рубежом", - сказал Токаев.

Президент добавил, в 2019 году Казахстан значительно расширил дипломатическую инфраструктуру за рубежом, направив послов с постоянной резиденцией в столицы Болгарии, Латвии, Эстонии, Сербии, Словакии, Португалии, Швейцарии.

"Этот процесс будет иметь продолжение с учетом принципа взаимности", - отметил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВНЕШПОЛИТИКА, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]