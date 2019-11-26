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СНГ 26.11.2019 20:30

Евросоюз выделит 10 млн евро на правовую реформу в Белоруссии

Евросоюз выделит 10 млн евро на подготовку для проведения в Беларуси реформ в различных сферах права.

Проект направлен на совершенствование национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере и финансируется в рамках Европейского инструмента добрососедства.

Практически проект будет реализован Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ) и Немецким фондом по международному правовому сотрудничеству (IRZ), представители которого с 21-28 ноября проводят в Минске консультации с заинтересованными госорганами.

Как сообщается в материалах ЕС, разработка программы "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась представительством ЕС на протяжении последних 12 месяцев в тесном сотрудничестве с министерством юстиции и иными заинтересованными с белорусской стороны.

"Общая цель заключается в усилении потенциала для проведения реформы функционирования институтов в сфере верховенства права и предоставления судебных услуг в Беларуси в соответствии с ее намерениями в отношении ЦУР", - отмечается в обосновании проекта.

Проект будет состоять из пяти компонентов. В том числе, предусматривается создание информационной системы по предоставлению жителям и бизнесу Беларуси административного обслуживания. В рамках проекта будет расширен функционал интернет-портала для общественного обсуждения проектов нормативных актов.

Кроме того, предусматривается совершенствование законодательства о защите данных в соответствии с международными стандартами. Еще один компонент программы направлен на модернизацию системы уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних исходя из приоритета их ресоциализации. Также будет разработано законодательство о киберпреступлениях в отношении детей, разработаны правовые гарантии для защиты их прав и предотвращения влияния на них вредных эффектов киберпреступлений.

Кроме того, в рамках проекта планируется разработать правовые механизмы для онлайн-опубликования текстов судебных решений и реализации конституционного права на получение информации о деятельности государственных органов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПРАВО, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: b[email protected]