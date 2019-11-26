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Дальнее зарубежье 26.11.2019 19:32

Дания отзывает подданство у двух боевиков ИГ

Правительство Дании отозвало подданство у двух человек, покинувших ранее королевство и присоединившихся к ИГ , сообщает агентство Associated Press.

Один из этих двух человек - 25-летний мужчина, у которого ранее также было, помимо датского подданства, турецкое гражданство. Этот человек присоединился к ИГ в 2013 году. Его местоположение сейчас неизвестно. Правительство Дании уведомило его адвоката о решении отозвать его подданство.

Информации о другом сторонником ИГ, отныне не являющимся датчанином, агентство не приводит.

В конце октября в Дании приняли закон, который позволяет во внесудебном порядке отзывать подданство у людей, ставших террористами, и которые имеют гражданство другой страны.

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Тэги: ДАНИЯ, БОЕВИКИ, ПОДДАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]