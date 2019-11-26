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В Великобритании спорят о перспективах торгового соглашения с ЕС после Brexit

Бывший британский посол в Европейском союзе Айван Роджерс усомнился в том, что британское правительство сможет договориться с ЕС по торговому соглашению после Brexit в обещанные премьер-министром Борисом Джонсоном сроки, сообщают во вторник британские СМИ.

"Чем дальше мы решим уйти от ЕС, тем больше времени займет согласование необходимых договоренностей", - заявил Роджерс.

По словам Роджерса, к концу 2020 года, когда Джонсон обещает договориться с ЕС по торговому соглашению, Лондон сможет заключить с Брюсселем только " дешевое и сердитое" соглашение.

Выступая в университете Глазго, Роджерс заявил, что в следующем году практически неизбежно произойдет "крупнейший кризис в ситуации с Brexit".

Роджерс подал в отставку в 2017 году. Прежде, по данным СМИ, он заявлял, что согласование торговых договоренностей между ЕС и Великобританией может затянуться на долгий срок - до середины 2020-х годов.

Член британского правительства Майкл Гоув, напротив, во вторник заявил, что Великобритании удастся договориться с ЕС по торговому соглашению к 2021 году, в полном соответствии с планом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Мы и раньше слышали скептические высказывания, это что-то вроде позиции по умолчанию среди многих комментаторов", - заметил Гоув.

Он отметил, что заключение торгового соглашения находится в сфере интересов и ЕС, и Великобритании. По его словам, это будет соглашение, реализующее "дружеское сотрудничество" Лондона и Брюсселя.

Майкл Гоув занимает в британском правительстве должность канцлера герцогства Ланкастерского, он отвечает за планы по Brexit без соглашения с ЕС. Он известен как ярый сторонник Brexit. Летом этого года Гоув участвовал в борьбе за пост премьер-министра и руководителя Консервативной партии Великобритании.

После выхода из ЕС для Великобритании начнется переходный период, то есть срок, когда Брюссель и Лондон будут вести переговоры о будущих отношениях, в том числе о взаимодействии в сфере торговли. Переходный период должен завершиться 31 декабря 2020 года, то есть если Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года, у британского правительства останется только 11 месяцев на согласование торгового соглашения с ЕС.

Джонсон заявлял, что он не намерен продлять сроки переходного периода, а заключить торговое соглашение с ЕС британское правительство успеет в срок.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ТОРГОВЛЯ, РАЗНОГЛАСИЯ


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