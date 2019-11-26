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Избиратели США не изменили отношения к Трампу после публичных слушаний по импичменту

Прошедшие ранее в ноябре публичные слушания в палате представителей США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа практически никак не повлияли на мнение американских избирателей о главе государства, пишет газета Politico со ссылкой собственный опрос.

Согласно результатам исследования, число американцев, которые поддерживают начатое в рамках импичмента расследование в отношении Трампа, осталось почти неизменным по сравнению с данными опросов, проведенных до слушаний. В настоящее время за такое расследование выступают 48%, против - 43%.

Опрос также свидетельствует, что избиратели в США практически поровну распределились в вопросе о необходимости объявлять импичмент Трампу. 50% респондентов поддерживают такое развитие событий, еще около 42%, напротив, не хотели бы объявления импичмента Трампу. Остальные респонденты затруднились ответить. Отмечается, что подобные показатели были зафиксированы социологами и до слушаний.

Кроме того, у американцев спросили мнения относительно обвинений в адрес Трампа в связи с его действиями по украинскому направлению. 49% опрошенных заявили, что Трамп "злоупотребил своими полномочиями, чтобы повлиять на выборы 2020 года". Еще 35% американцев считают, что президент США "действовал в рамках своих президентских полномочий". Остальные 16% не определились с ответом.

Опрос проводился 22-24 ноября. В нем приняли участие почти 2 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

Публичные слушания по вопросу объявления импичмента Трампу завершились в палате представителей на прошлой неделе. Теперь конгрессменам предстоит определиться со следующими этапами процедуры.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как считают демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. Республиканцы же убеждены, что Трамп ничего не нарушал.

Белый дом опубликовал стенограмму летнего разговора Трампа с Зеленским, чтобы подкрепить утверждения президента США и его сторонников о том, что ничего противозаконного в той беседе не было.

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Тэги: США, ИМПИЧМЕНТ, СЛУШАНИЯ, ОПРОС


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