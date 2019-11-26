У Украины есть интерес к присоединению к "Инициативе трех морей", заявил президент Владимир Зеленский во вторник в Таллине.
"Сегодня мы обсудим реализацию "Инициативы трех морей", у Украины есть интерес присоединиться к ней", - сказал журналистам Зеленский, находящийся с делегацией Украины с официальным визитом в Эстонии.
Он отметил, что Украина заинтересована в двустороннем сотрудничестве в регионах Балтийского и Черного морей.
"Инициатива трех морей" является неформальной платформой сотрудничества 12 стран Центральной Европы, расположенных у Балтийского, Черного и Адриатического морей. Она была предложена в 2015 году Польшей и Хорватией.
Основным приоритетом работы "Инициативы" является формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север - Юг". В ряде СМИ высказывались мнения о том, что проект призван переориентировать энергетические рынки Восточной Европы, а затем и других стран оси, с российского газа на сырье, в том числе, американских компаний.
Участниками "Инициативы трех морей" являются Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия.
Эстония проведет в 2020 году саммит государств - участников "Инициативы". В июне СМИ Эстонии сообщили, что в работе саммита может принять участие и президент США Дональд Трамп, который уже участвовал во встрече на высшем уровне в июле 2017 года в Варшаве. В 2018 году его не было на встрече в Бухаресте, но он направил приветствие ее участникам.
По данным МИД Эстонии, США поддерживают цели формата.
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