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СНГ 26.11.2019 20:03

Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей" - Зеленский

У Украины есть интерес к присоединению к "Инициативе трех морей", заявил президент Владимир Зеленский во вторник в Таллине.

"Сегодня мы обсудим реализацию "Инициативы трех морей", у Украины есть интерес присоединиться к ней", - сказал журналистам Зеленский, находящийся с делегацией Украины с официальным визитом в Эстонии.

Он отметил, что Украина заинтересована в двустороннем сотрудничестве в регионах Балтийского и Черного морей.

"Инициатива трех морей" является неформальной платформой сотрудничества 12 стран Центральной Европы, расположенных у Балтийского, Черного и Адриатического морей. Она была предложена в 2015 году Польшей и Хорватией.

Основным приоритетом работы "Инициативы" является формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север - Юг". В ряде СМИ высказывались мнения о том, что проект призван переориентировать энергетические рынки Восточной Европы, а затем и других стран оси, с российского газа на сырье, в том числе, американских компаний.

Участниками "Инициативы трех морей" являются Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия.

Эстония проведет в 2020 году саммит государств - участников "Инициативы". В июне СМИ Эстонии сообщили, что в работе саммита может принять участие и президент США Дональд Трамп, который уже участвовал во встрече на высшем уровне в июле 2017 года в Варшаве. В 2018 году его не было на встрече в Бухаресте, но он направил приветствие ее участникам.

По данным МИД Эстонии, США поддерживают цели формата.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ИНИЦИАТИВА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]