В ООН советуют странам мира сокращать выбросы парниковых газов ежегодно на 7,6% до 2030 года

Странам мира с 2020 года нужно будет ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 7,6% до 2030 года для эффективного сдерживания роста температуры, говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе ООН о разрыве в уровнях выбросов 2019 года.
В исследовании анализируется, какие меры следует предпринять, чтобы выполнить стратегические цели Парижского соглашения, касающиеся сдерживания глобального потепления. В частности, речь идет о том, чтобы рост средней температуры на Земле к концу XXI века оказался "намного ниже" двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальными показателями. Кроме того, соглашение предусматривает усилия для ограничения роста температуры на уровне в 1,5 градуса Цельсия.
"Если бы серьезные меры в связи с изменением климата были предприняты в 2010 году, то ежегодные сокращения, необходимые для достижения прогнозируемых уровней выбросов в соответствии с целевыми показателями в 2 и 1,5 градуса по Цельсию, составили бы в среднем 0,7% и 3,3% в год, соответственно", - говорится в докладе.
Однако, отмечается в нем, достаточные меры приняты не были, и поэтому, начиная со следующего года, требуемые сокращения вредных выбросов в среднем должны составлять уже 2,7% в год для достижения показателя в 2 градуса по Цельсию, или же вообще - 7,6% для сдерживания роста температуры на уровне 1,5 градусов по Цельсию.
В докладе отмечается, что, чем дольше будут откладываться решительные меры по борьбе против глобального потепления, тем более значительные сокращения потребуется обеспечить в дальнейшем.
Доклад подготовлен Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В нем приводятся последние оценки исследований по текущим и прогнозируемым выбросам парниковых газов в сравнении с теми уровнями выбросов, которые позволят двигаться к целям Парижского соглашения с наименьшими издержками.
В нем говорится, что 78% выбросов парниковых газов приходится на страны-участницы G20. Семи странам рекомендуется предпринять больше усилий, чтобы выполнить необходимые требования. Это касается Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Южной Кореи, ЮАР и США.
В отчете отдельно выделены Индия, Россия и Турция как страны, которые, вероятно, перевыполнят на 15% свои целевые показатели по определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ). Однако, как отмечают авторы, это связано с тем, что их цели изначально были слишком низкими.
"Результаты анализа дают основания предположить, что эти три страны располагают возможностью поставить перед собой значительно более амбициозные цели в отношении ОНУВ", - говорится в докладе.
Ежегодный отчет, представленный ЮНЕП, показывает, что даже если все обещания на данный момент будут выполнены, температура на Земле к 2100 году повысится как минимум на три градуса.
Речь идет о требованиях, которые обозначены в Парижском соглашении по климату. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации (принятии, одобрении) 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.
По состоянию на сентябрь 2019 года, Парижское соглашение обязательно для 186 стран. Россия ратифицировала его в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. Однако официальный процесс выхода из соглашения США смогли начать только в начале ноября 2019 года.
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