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Дальнее зарубежье 26.11.2019 20:34

Эстония не позволит партнерам по ЕС и НАТО забыть о территориальных проблемах Украины - спикер эстонского парламента

Эстония продолжит оказывать поддержку Украине, заверил председатель парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Таллине.

"Эстония - верный друг Украины. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности государства - неизменна", - сказал Пыллуаас, которого цитирует пресс-служба парламента.

Обе стороны положительно отозвались о тесном общении и конструктивном сотрудничестве между двумя государствами. Президент и спикер отметили, что Эстонию и Украину связывают общие ценности и история.

Как заявил Пыллуаас, "Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает все инициативы, способствующие окончанию войны в Донбассе и возвращению оккупированных территорий Украине".

"Мы не позволим и партнерам по Европейскому союзу, и НАТО забыть об этих вопросах. Эстония приветствует стремление Украины к членству в обеих организациях", - отметил председатель парламента.

Зеленский поблагодарил Эстонию за дружбу и поддержку, отметив, что в расчете на душу населения помощь со стороны республики является самой значительной.

"С самого начала поддержка Эстонии была конкретной и реальной - от медицинской помощи больницам до выражения поддержки в рамках международных организаций", - сказал президент Украины.

Он также отметил, что Украина может многому поучиться у Эстонии. Это касается успехов в сфере проведения реформ и электронного управления.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СПИКЕР, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]