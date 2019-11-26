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Дальнее зарубежье 26.11.2019 20:42

Пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии - доклад чешских спецслужб

Активисты, настроенные позитивно в отношении России и распространяющие дезинформацию, несут наибольшую угрозу конституционному строю Чехии, сообщает во вторник общественная радиостанция "Радио Прага" со ссылкой на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (BIS) Чехии.

В докладе утверждается, что именно такие силы, в лице частных лиц и партий, в последние годы наиболее интенсивно и систематически агитировали против нынешней политической системы Чехии, а также против ее членства в ЕС и НАТО.

Контрразведчики полагают, что дезинформация, распространяемая в Чехии в интересах России, имеет своим источником различные националистические и популистские течения, в том числе настроенные против притока иммигрантов в Чехию.

Кроме этого, по данным радиостанции, в докладе содержатся утверждения, что Китай активизировал шпионаж в Чехии, и на территории этой страны действуют все китайские разведывательные службы.

При этом целями китайской разведывательной деятельности являются чешское академическое сообщество, службы безопасности и гражданская администрация, в которых, в частности, китайские спецслужбы пытаются вербовать агентуру.

Прошлый доклад BIS - за 2018 год - утверждал, что в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии, причем и Москва и Пекин якобы придерживались цели подорвать единство ЕС при помощи Чехии.

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Тэги: ЧЕХИЯ, РОССИЯ, УГРОЗА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]