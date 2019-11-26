Пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии - доклад чешских спецслужб

Активисты, настроенные позитивно в отношении России и распространяющие дезинформацию, несут наибольшую угрозу конституционному строю Чехии, сообщает во вторник общественная радиостанция "Радио Прага" со ссылкой на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (BIS) Чехии.
В докладе утверждается, что именно такие силы, в лице частных лиц и партий, в последние годы наиболее интенсивно и систематически агитировали против нынешней политической системы Чехии, а также против ее членства в ЕС и НАТО.
Контрразведчики полагают, что дезинформация, распространяемая в Чехии в интересах России, имеет своим источником различные националистические и популистские течения, в том числе настроенные против притока иммигрантов в Чехию.
Кроме этого, по данным радиостанции, в докладе содержатся утверждения, что Китай активизировал шпионаж в Чехии, и на территории этой страны действуют все китайские разведывательные службы.
При этом целями китайской разведывательной деятельности являются чешское академическое сообщество, службы безопасности и гражданская администрация, в которых, в частности, китайские спецслужбы пытаются вербовать агентуру.
Прошлый доклад BIS - за 2018 год - утверждал, что в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии, причем и Москва и Пекин якобы придерживались цели подорвать единство ЕС при помощи Чехии.
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