Petrobras сообщила о прекращении переговоров с Акроном по заводам в Бразилии

Petrobras завершила переговоры с российским "Акроном" о продаже ему двух заводов удобрений в Бразилии без сделки, говорится в сообщении компании. Petrobras при этом сохраняет намерение выйти из бизнеса удобрений в рамках оптимизации портфеля активов.
Весной 2018 года Petrobras объявила, что начала эксклюзивные переговоры с "Акроном" о продаже ему двух активов по производству удобрений - Araucaria Nitrogenados SA (Ansa) и Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III).
В этом году "Акрон" договорился с боливийской YPFB о поставках газа на UFN-III. Стороны заключили рамочное соглашение в июле в рамках визита в Россию экс-президента Боливии Эво Моралеса, однако контракт не был подписан.
Достигнутые договоренности предусматривали поставку газа начиная с 2023 года в течение 20 лет, а также создание совместного предприятия по продажам карбамида с этого предприятия и боливийского завода в Було Було, сообщало министерство углеводородов Боливии. YPFB должна была получить 12% в бразильском заводе с опционом на увеличение своей доли до 30%.
Ansa, 100%-ная "дочка" Petrobras, обладает мощностями по производству 1,3 тыс. тонн аммиака и 1,975 тыс. тонн карбамида в сутки. Завод, расположенный в штате Парана на юге Бразилии, был запущен в 1982 году. Предприятие также выпускает реагент-восстановитель для автомобильных двигателей ARLA.
UFN-III - строящийся завод в штате Мату-Гросу-ду-Сул на юго-западе страны проектной мощностью 3,6 тыс. тонн карбамида и 2,2 тыс. тонн аммиака в сутки. Реализация проекта началась в 2011 году, однако в дальнейшем была заморожена. На данный момент завод готов на 80%, завершить строительство предстоит новому инвестору. Лицензиаром технологии карбамида является Stamicarbon, аммиака - KBR.
Petrobras - крупнейшая бразильская нефтегазовая компания - в прошлом году объявила о планах продажи непрофильных активов, в том числе по производству удобрений, для погашения долга.
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