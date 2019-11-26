Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8723 RUR   0.0266 GBR   2.1921 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 26.11.2019 18:00

Баку уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями Оборонпрома РФ – начальник генштаба Азербайджана

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков во вторник в Баку на встрече с начальником Генштаба ВС РФ - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым заявил заинтересованность официального Баку в сотрудничестве с компаниями оборонной промышленности России.

«Подчеркнув, что между министерствами обороны Азербайджана и России подписан план двустороннего сотрудничества на 2020 год, Садыков отметил, что количество мероприятий, охватывающих различные сферы военной области, увеличилось. Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана отметил, что наша страна уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана

Садыков охарактеризовал азербайджано-российские отношения как «стратегическое партнерство».

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. По его мнению, важно урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.

Герасимов, в свою очередь, подчеркнул важность военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

«Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации.

Герасимов также выразил признательность руководству Азербайджана за организацию двусторонней встречи в Баку с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РФ, ГЕНШТАБЫ, НАЧАЛЬНИКИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]