Баку уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями Оборонпрома РФ – начальник генштаба Азербайджана

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков во вторник в Баку на встрече с начальником Генштаба ВС РФ - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым заявил заинтересованность официального Баку в сотрудничестве с компаниями оборонной промышленности России.
«Подчеркнув, что между министерствами обороны Азербайджана и России подписан план двустороннего сотрудничества на 2020 год, Садыков отметил, что количество мероприятий, охватывающих различные сферы военной области, увеличилось. Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана отметил, что наша страна уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана
Садыков охарактеризовал азербайджано-российские отношения как «стратегическое партнерство».
Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. По его мнению, важно урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.
Герасимов, в свою очередь, подчеркнул важность военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.
«Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации.
Герасимов также выразил признательность руководству Азербайджана за организацию двусторонней встречи в Баку с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем.
А.Азизов
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