Баку и Москва обладают потенциалом для расширения ВТС по традиционным и новым направлениям – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что командующие ВС России и НАТО продолжат встречи в Баку.
«Встречи высшего военного командования России и НАТО в Баку стали хорошей традицией. Мы это очень ценим. В прошлом году были проведены три таких встречи, в этом году – уже вторая. То есть, это уже традиция, которая живет, и думаю, что будет продолжаться», - сказал Алиев, принимая во вторник в Баку начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Глава государства также отметил позитивную динамику в развитии военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
«Каждый ваш приезд в Баку – это в том числе возможность еще раз обсудить военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, которое развивается очень успешно, и наметить пути дальнейшего взаимодействия в следующем году. Мы считаем, что есть возможность для того, чтобы нарастить потенциал сотрудничества между Россией и Азербайджаном в традиционных и новых направлениях».
Алиев отметил, что каждая встреча командующих ВС России и НАТО внушает надежды во всем мире.
«Потому что от тех договоренностей, которые вы достигаете, зависят безопасность и мир не только в нашем регионе, но и в мире. Поэтому мы, конечно, с гордостью воспринимаем это. Воспринимаем это, опять же, как знак очень доверительных отношений между нами, что и подтверждается уже давней историей наших отношений, которые сегодня вышли на самый высокий уровень в истории», - отметил глава государства.
В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.
А. Мамедов
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