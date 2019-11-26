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Оборона 26.11.2019 18:33

Встречи командующих ВС России и НАТО в Баку вносят вклад в мир и стабильность – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что встречи командующих ВС России и НАТО в Баку внесут вклад в мир и спокойствие.

«Я рад, что на протяжении нескольких лет Азербайджан предлагает свою логистическую поддержку и площадку для подобных встреч. Мы это высоко оцениваем и считаем признаком дружбы и партнерства между нами. Кроме того это признак доверия к нам. Мы очень рады и гордимся тем, что и НАТО, и Россия выбрали местом этой встречи именно Азербайджан. Надеюсь, что прошедшие, сегодняшняя, а также последующие встречи внесут вклад в мир и стабильность», - сказал Алиев, принимая во вторник в Баку председателя Военного комитета НАТО сэра Стюарта Пича.

Глава государства отметил, что Азербайджан является надежным партнером НАТО и что азербайджанские военнослужащие служат плечом к плечу с солдатами НАТО.

«Как вы знаете, недавно мы увеличили наш контингент на 30% до 120 человек. Кроме того, мы работаем в рамках программы «Партнерство во имя мира» и в то же время оказываем логистическую поддержку грузам, следующим в Афганистан», - отметил Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул тесную работу с правительством Афганистана над реформами.

«В Афганистане открылся центр ASAN, который является первым центром по оказанию государственных услуг. В Баку пять таких центров, которые оказывают более 200 услуг. Конечно же борьба с терроризмом и безопасность являются очень важными моментами, но стране также нужны рабочие места, занятость, социальная защита, экономические реформы и мы ведем активную работу с правительством Афганистана в данном направлении», - отметил Алиев.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]