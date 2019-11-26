Президент Алиев утвердил закон «О техрегулировании»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил закон «О техническом регулировании».
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение пяти месяцев привести законы и нормативные акты в соответствие с указанным законом.
Закон «О техническом регулировании» предусматривает установление, принятие и применение обязательных требований к продукции, связанные с ними процессами и методами производства.
Согласно закону, будут определены основные направления государственной политики в области технического регулирования, создание и функционирование системы технического регулирования и обеспечения международного сотрудничества в области технического регулирования.
Кроме того, для предоставления уведомлений и информации в области технического регулирования в соответствии с международными договорами, участником которых является Азербайджан, предполагается создание Информационного центра.
А. Мамедов
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