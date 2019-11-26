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Внутренняя политика 26.11.2019 19:48

Президент Алиев утвердил закон «О техрегулировании»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил закон «О техническом регулировании».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение пяти месяцев привести законы и нормативные акты в соответствие с указанным законом.

Закон «О техническом регулировании» предусматривает установление, принятие и применение обязательных требований к продукции, связанные с ними процессами и методами производства.

Согласно закону, будут определены основные направления государственной политики в области технического регулирования, создание и функционирование системы технического регулирования и обеспечения международного сотрудничества в области технического регулирования.

Кроме того, для предоставления уведомлений и информации в области технического регулирования в соответствии с международными договорами, участником которых является Азербайджан, предполагается создание Информационного центра.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]