Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется у $63,98 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и ожиданиях снижения запасов нефти в США впервые за пять недель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:17 составляет $63,98 за баррель, что на $0,33 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,22 (0,38%) - до $58,23 за баррель.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило Минкоммерции КНР. В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что Лю Хэ пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций.

"Оптимизм в отношении того, что торговые противоречия, как минимум, немного ослабнут, на данный момент удерживает цены от падения", - говорит аналитик Commerzbank во Франкфурте Карстен Фритш, которого цитирует агентство Bloomberg.

Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель. Однако запасы по-прежнему на максимуме с июля, поскольку добыча нефти в стране продолжает расти.

Аналитики JPMorgan сохранили прогноз средней стоимости нефти в следующем году для марки Brent на уровне $59,09 за баррель, для WTI - $54,59 за баррель. Эти оценки исходят из предположений, что сделка ОПЕК+ будет продлена.

При этом эксперты банка прогнозируют снижение котировок в 2021 году до $55,5 за баррель у Brent и до $51,5 за баррель у WTI. Они предполагают переизбыток поставок, несмотря на ослабление производства сланцевой нефти в США, поскольку будут введены в строй ряд проектов. При этом в 2021 году ожидается продление соглашения ОПЕК+ на фоне менее жесткого его исполнения участниками договора, сообщает агентство Bloomberg.