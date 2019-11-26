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СНГ 26.11.2019 20:51

Позиции Зеленского не позволяют рассматривать его гарантом исполнения минских соглашений - эксперты

Компромисс с украинской стороной в вопросах минских соглашений без твердых гарантий президента Владимира Зеленского не в интересах Москвы, заявили в Центре политической конъюнктуры.

"Все чаще раздаются призывы к Москве пойти на компромисс с Киевом по политическим пунктам минских соглашений, чтобы дать ход мирному процессу. У Кремля есть веские основания полагать, что такая логика приведет лишь к новым уступкам, изменяющим содержание Минских соглашений", - говорится в докладе центра, распространенном во вторник.

"Позиции Зеленского внутри страны выглядят не такими уж прочными, чтобы рассматривать его как переговорщика, готового гарантировать выполнение всех внешних договоренностей", - полагают авторы.

В настоящий момент, считают эксперты, улучшение российско-украинских отношений зависит от перспектив урегулирования в Донбассе, поэтому для РФ "ценность любого украинского президента состоит в том, что он должен быть сильным главой государства, который имеет высокую популярность, политическую волю и инструменты для выполнения минских соглашений".

"Такой украинский президент может аргументировать, что Кремлю необходимо договариваться только с ним, потому что он может держать слово. Если же украинский президент не может выполнять свои обязательства, ссылаясь на проблемы внутри страны или требуя для себя изменения условий сделки, для России он перестает быть ценным партнером в диалоге",- заявили в Центре политической конъюнктуры.

По оценке авторов доклада, высокие рейтинги президента Украины не отражают реального положения дел в стране, а шаги Зеленского во внутренней политике, социальной и экономической сфере показывают признаки снижения его рейтингов.

"В результате возможности Зеленского имплементировать соглашения, достигнутые в рамках "нормандской четверки", могут быть принесены в жертву сохранению коалиции вокруг него внутри Украины. Риски такого исхода следует признать весьма вероятными", - считают авторы доклада.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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