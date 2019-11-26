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Тысячи палестинцев вышли на акции протеста против политики США

Тысячи палестинцев во вторник приняли участие в акции протеста в рамках "Дня гнева", которая направлена против позиции США по израильским поселениям на палестинских территориях, сообщило во вторник агентство Associated Press.

"Предвзятая американская политика в отношении Израиля и американская поддержка израильских поселений и израильской оккупации оставляет нам только один вариант: вернуться к сопротивлению", - заявил представитель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Алюль.

К полудню местного времени около двух тысяч человек собрались в палестинском городе Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан, они сжигали портреты президента США Дональда Трампа, а также американские и израильские флаги.

По данным агентства, демонстранты держали плакаты с надписями: "Трампу - импичмент, Нетаньяху (премьер Израиля - ИФ) - в тюрьму, оккупация не прекратится, но мы останемся на своей земле."

Кроме того, в районе израильских контрольно-пропускных пунктов близ городов Рамаллах, Вифлеем и Хеброн протестующие бросали камни в сотрудников сил безопасности Израиля, которые, в свою очередь отвечали слезоточивым газом.

Демонстрации проходят также в других городах Западного берега.

Школы, университеты и правительственные учреждения закрыты.

Ранее во вторник в Движении за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) заявили, что палестинцы "проведут мирные протесты против оккупации". Представитель Организации освобождения Палестины Ахмед Маждалани в свою очередь заявил, что протесты будут продолжаться всю неделю.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналиста в Вашингтоне.

После американского заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за присоединение Иорданской долины.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, США, ПРОТЕСТЫ


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