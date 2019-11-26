Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8723 RUR   0.0266 GBR   2.1921 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.11.2019 21:24

На Украине идет спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

На территории шести областей Украины проводится спецоперация по ликвидации деятельности наркосиндиката и задержанию его лидеров и участников, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

"В операции, в частности, задействованы почти полтысячи правоохранителей: оперативники Управления стратегических расследований Львовской области, Департамента стратегических расследований, Департамента внутренней безопасности, следователи полиции, работники прокуратуры, спецназовцы КОРД и полков полиции особого назначения различных областей Украины", - сообщил департамент стратегических расследований Нацполиции.

Уже задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат местного совета (территориальной громады), и 18 участников преступной группы. Также изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ. Ранее по этому делу коллеги из Белоруссии задержали еще двух участников преступной организации.

В полиции рассказали, что удалось задокументировать противоправную деятельность участников "синдиката", установить места изготовления наркотиков и проследить сеть и каналы их сбыта.

Оперативники установили места нахождения 5 нарколабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить товар. Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений.

"Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдавии и Белоруссии", - проинформировали в Нацполиции.

Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. В среднем ежесуточно на одном кошельке аккумулировалось до 15-20 тыс. грн.

Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие.

"В общем, функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21млн грн", - отметили в полиции.

По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн грн.

Кроме этого, изъято $24 тыс., 1,1тыс. евро и 38,6тыс. грн, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

Следственные действия продолжаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАРКОТОРГОВЦЫ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]