На Украине идет спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

На территории шести областей Украины проводится спецоперация по ликвидации деятельности наркосиндиката и задержанию его лидеров и участников, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
"В операции, в частности, задействованы почти полтысячи правоохранителей: оперативники Управления стратегических расследований Львовской области, Департамента стратегических расследований, Департамента внутренней безопасности, следователи полиции, работники прокуратуры, спецназовцы КОРД и полков полиции особого назначения различных областей Украины", - сообщил департамент стратегических расследований Нацполиции.
Уже задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат местного совета (территориальной громады), и 18 участников преступной группы. Также изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ. Ранее по этому делу коллеги из Белоруссии задержали еще двух участников преступной организации.
В полиции рассказали, что удалось задокументировать противоправную деятельность участников "синдиката", установить места изготовления наркотиков и проследить сеть и каналы их сбыта.
Оперативники установили места нахождения 5 нарколабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить товар. Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений.
"Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдавии и Белоруссии", - проинформировали в Нацполиции.
Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. В среднем ежесуточно на одном кошельке аккумулировалось до 15-20 тыс. грн.
Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие.
"В общем, функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21млн грн", - отметили в полиции.
По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн грн.
Кроме этого, изъято $24 тыс., 1,1тыс. евро и 38,6тыс. грн, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.
Следственные действия продолжаются.
Армения распространяет дезинформацию о «попытке» диверсии азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана
Никто не может вмешиваться во внутренние дела Азербайджана – Алиев
Petrobras сообщила о прекращении переговоров с Акроном по заводам в Бразилии
Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется у $63,98 за баррель
Газпром к 2026г планирует завершить газификацию Тульской области
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед и мед
Минздрав направит около 7 млн манатов на строительство I этапа Центральной больницы Самухского района
Полиция Дрездена опубликовала фотографии похищенных бриллиантов и видеозапись их похищения
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г