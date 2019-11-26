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Это интересно 26.11.2019 21:37

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед и мед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Klajulaid) вручила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, прибывшему в Таллин с однодневным официальным визитом, велосипед и баночку с медом.

Мед был собран в саду президентского дворца, а на велосипеде имеется надпись на английском языке "Президенту Украины Владимиру Зеленскому".

Местные СМИ отмечают, что это может быть намеком: именно на таком велосипеде добирался на работу главный герой телесериала "Слуга народа", президент Украины в исполнении Зеленского.

Кальюлайд также является любителем велоспорта и даже принимала участие в народном этапе велогонки "Тур де франс", отмечает портал "Дельфи".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]