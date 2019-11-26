Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед и мед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Klajulaid) вручила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, прибывшему в Таллин с однодневным официальным визитом, велосипед и баночку с медом.

Мед был собран в саду президентского дворца, а на велосипеде имеется надпись на английском языке "Президенту Украины Владимиру Зеленскому".

Местные СМИ отмечают, что это может быть намеком: именно на таком велосипеде добирался на работу главный герой телесериала "Слуга народа", президент Украины в исполнении Зеленского.

Кальюлайд также является любителем велоспорта и даже принимала участие в народном этапе велогонки "Тур де франс", отмечает портал "Дельфи".