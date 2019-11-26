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Дальнее зарубежье 26.11.2019 21:51

Арабская коалиция отпустила 200 хуситов, взятых в плен в Йемене

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, освободила во вторник 200 заключенных повстанцев-хуситов, захваченных в Йемене, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

Освобождение проведено в рамках обмена заключенными между сторонами конфликта, отмечает телеканал.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что руководство коалиции стремится продолжать поддерживать усилия по урегулированию кризиса в Йемене и продвигать Стокгольмское соглашение, в частности, договоренности по обмену военнопленными.

Стокгольмские договоренности сфокусированы на трех направлениях: прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и передислокация войск.

Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в городе Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции в прошлом году на переговорах между представителями хуситов и правительства Йемена под эгидой ООН.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]