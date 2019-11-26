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Регион 26.11.2019 22:22

Летевший из Еревана в Москву самолет вынуждено сел в Ростове-на-Дону

Выполнявший рейс Ереван-Москва самолет во вторник совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

"26 ноября самолет авиакомпании "Армения", выполнявший рейс Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону", - сообщили в Комитете гражданской авиации Армении.

О причинах инцидента не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]