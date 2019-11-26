Летевший из Еревана в Москву самолет вынуждено сел в Ростове-на-Дону

Выполнявший рейс Ереван-Москва самолет во вторник совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.
"26 ноября самолет авиакомпании "Армения", выполнявший рейс Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону", - сообщили в Комитете гражданской авиации Армении.
О причинах инцидента не сообщается.
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