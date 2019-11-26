Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8723 RUR   0.0266 GBR   2.1921 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.11.2019 22:23

Армения распространяет дезинформацию о «попытке» диверсии азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о «попытке» диверсионного проникновения азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы предприняли попытку провокации в Агдеринском направлении фронта - необоснованна и является дезинформацией. Видимо, существующая в последнее время стабильная обстановка на линии фронта не устраивает военно-политическое руководство Армении и, распространяя подобного рода дезинформацию, армянское правительство пытается отвлечь внимание своего народа от имеющихся в стране проблем», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны

Во вторник армянские СМИ распространили информацию, что «попытка проникновения» была предпринята двумя группами по 20 и 14 человек в каждой в направлении оккупированного Агдере, но в результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны В Баку опровергли заявления премьера Армении о гибели азербайджанских военнослужащих Минобороны Азербайджана опровергло информацию о попытке нападения на позиции ВС Армении в зоне карабахского фронта Иран не собирается проводить переговоры с европейцами по своей ракетной программе - глава Минобороны Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года Армения с начала 2017 года нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта более 18 тыс. раз – Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]