Армения распространяет дезинформацию о «попытке» диверсии азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о «попытке» диверсионного проникновения азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы предприняли попытку провокации в Агдеринском направлении фронта - необоснованна и является дезинформацией. Видимо, существующая в последнее время стабильная обстановка на линии фронта не устраивает военно-политическое руководство Армении и, распространяя подобного рода дезинформацию, армянское правительство пытается отвлечь внимание своего народа от имеющихся в стране проблем», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны
Во вторник армянские СМИ распространили информацию, что «попытка проникновения» была предпринята двумя группами по 20 и 14 человек в каждой в направлении оккупированного Агдере, но в результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного.
А.Мамедов
Petrobras сообщила о прекращении переговоров с Акроном по заводам в Бразилии
Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется у $63,98 за баррель
Газпром к 2026г планирует завершить газификацию Тульской области
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед и мед
Минздрав направит около 7 млн манатов на строительство I этапа Центральной больницы Самухского района
Полиция Дрездена опубликовала фотографии похищенных бриллиантов и видеозапись их похищения
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
Большинство американцев ждет от властей США поддержки протестующих в Гонконге - опрос
Помпео пообещал продолжить борьбу с коррупцией на Украине
США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г