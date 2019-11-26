Армения распространяет дезинформацию о «попытке» диверсии азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о «попытке» диверсионного проникновения азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы предприняли попытку провокации в Агдеринском направлении фронта - необоснованна и является дезинформацией. Видимо, существующая в последнее время стабильная обстановка на линии фронта не устраивает военно-политическое руководство Армении и, распространяя подобного рода дезинформацию, армянское правительство пытается отвлечь внимание своего народа от имеющихся в стране проблем», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны

Во вторник армянские СМИ распространили информацию, что «попытка проникновения» была предпринята двумя группами по 20 и 14 человек в каждой в направлении оккупированного Агдере, но в результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного.

А.Мамедов