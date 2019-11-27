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Финансы 27.11.2019 12:18

Страховщики Азербайджана за 10 месяцев сократили премии на 7,6%, увеличили выплаты на 9,5%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-октябре 2019 года составили 570,52 млн манатов, что на 7,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 387 млн 55,1 тыс. манатов (спад на 14,1%) или 67,8% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 185 млн 222,5 тыс. манатов (спад на 27,7%), по страхованию иному, чем жизнь – 201 млн 832,6 тыс. манатов (рост на 3,8%).

По обязательным видам страхования премии в январе-октябре 2019 года составили 183 млн 464,9 тыс. манатов (рост на 10,2%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (138 млн 629,1 тыс. манатов), ОСАГО (84 млн 463,2 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (80 млн 998,6 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 53,3% поступлений страховщиков.

За 10 месяцев 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 225 млн 473 тыс. манатов, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 159 млн 657,1 тыс. манатов (рост на 6,6%) или 70,8% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 88 млн 798,1 тыс. манатов (рост на 2,6%), по страхованию иному, чем жизнь – 70 млн 859 тыс. манатов (рост на 12,1%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-октябре 2019 года составили 65 млн 815,9 тыс. манатов (рост на 17,1%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (87 млн 792,8 тыс. манатов), ОСАГО (54 млн 893,4 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (49 млн 598,2 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 85,3% всех возмещений по рынку за 10 месяцев 2019 года.

На конец октября 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ/ВЫПЛАТЫ


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