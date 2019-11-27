Турецкий TAV намерен в начале 2020г завершить покупку аэропорта Алматы, вложит в его развитие $150 млн

Турецкий TAV Airports Holding планирует завершить сделку по приобретению международного аэропорта Алматы в январе 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" соучредитель и генеральный директор холдинга Сани Шанер.

"Сделка по покупке почти завершена. (. . .) Мы закончим все процессы по документации до 15 января 2020 года. Пока мы не можем озвучить сумму сделки, это станет известно в январе", - отметил Шанер.

Кроме того, TAV инвестирует $150 млн в расширение международного терминала в этом аэропорту.

О том, что TAV ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы, крупнейшего аэропорта Казахстана, стало известно в начале ноября. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан", стоимость сделки может составить $180-210 млн.

TAV уже работает на территории бывшего СССР, управляя аэропортами грузинских городов Тбилиси и Батуми, а также аэропортом столицы Латвии - Риги. Кроме того, под управлением TAV находятся аэропорты Анкары, Стамбула, Измира, Анталии, Бодрума, Скопье, Загреба, Медины и ряд других.

Международный аэропорт Алматы в 2018 году обслужил 5,7 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2017 года. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. Эта компания приобрела аэропорт в 2011 году за $86,7 млн у компаний Meridian Capital и SAT Infosystems.

По данным Казахстанской фондовой биржи, акционером Venus Airport Investments B.V. является сингапурская Steppe Capital Pte. Ltd. Конечные бенефициары Venus не раскрываются.