Бюджет Белоруссии на 2020г сформирован с учетом текущей цены на российский газ - глава Минфина

Принятый в среду Палатой представителей Национального собрания (нижней палатой парламента) Белоруссии во втором, заключительном чтении законопроект о республиканском бюджете на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ ($127 за тыс. кубометров - ИФ), сообщил министр финансов Максим Ермолович.
"Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития - рост ВВП менее 2% и цена газа заложена (в бюджете - ИФ) на уровне текущего года", - сказал Ермолович журналистам после голосования по законопроекту.
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