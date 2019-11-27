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СНГ 27.11.2019 12:45

Бюджет Белоруссии на 2020г сформирован с учетом текущей цены на российский газ - глава Минфина

Принятый в среду Палатой представителей Национального собрания (нижней палатой парламента) Белоруссии во втором, заключительном чтении законопроект о республиканском бюджете на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ ($127 за тыс. кубометров - ИФ), сообщил министр финансов Максим Ермолович.

"Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития - рост ВВП менее 2% и цена газа заложена (в бюджете - ИФ) на уровне текущего года", - сказал Ермолович журналистам после голосования по законопроекту.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]