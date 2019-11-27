Протестующие сельхозпроизводители на тракторах блокируют ведущие в Париж дороги

Сельхозпроизводители на сотнях тракторов направляются в среду утром во французскую столицу в рамках масштабной акции протеста, сообщают в среду парижские СМИ.
Демонстранты разделили обязанности: часть едут в Париж, чтобы там постараться привлечь внимание властей к их проблемам. Другая же часть остановила свои тракторы прямо на автодорогах. В результате на подъездах к Парижу утром уже образовались пробки, общая протяженность которых составляет уже более 330 км.
Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляется в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.
Помимо французской столицы, протесты также запланированы в других городах, например, в Тулузе.
Фермеры протестуют против ряда мер, которые, по их мнению, сильно бьют по сельхозпроизводителям Франции. В частности, речь идет о заключенных международных соглашениях по торговле, директивах, вносящих ограничений в их работу в стране, возрастающей конкуренции со стороны иностранных производителей.
Кроме того, недовольство у участников акции вызывает неполное применение во Франции принятого в 2018 году закона Egalim. Он призван защитить интересы сельхозпроизводителей и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.
Президент Азербайджана поздравил Клауса Йоханниса с переизбранием на пост главы Румынии
ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Армения распространяет дезинформацию о «попытке» диверсии азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана
Минск опасается увеличения цены российского газа в 2020г
Bank BTB планирует значительно нарастить кредитный портфель в 2020г
Азербайджан сократил до 0,9% объемы сжигания попутного газа на факелах - Абдуллаев
Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн
Китай обогнал США по количеству дипмиссий в мире - исследование
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Последние новинки от Nar на выставке “BakuTel-2019”
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г