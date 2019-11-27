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Дальнее зарубежье 27.11.2019 13:19

Протестующие сельхозпроизводители на тракторах блокируют ведущие в Париж дороги

Сельхозпроизводители на сотнях тракторов направляются в среду утром во французскую столицу в рамках масштабной акции протеста, сообщают в среду парижские СМИ.

Демонстранты разделили обязанности: часть едут в Париж, чтобы там постараться привлечь внимание властей к их проблемам. Другая же часть остановила свои тракторы прямо на автодорогах. В результате на подъездах к Парижу утром уже образовались пробки, общая протяженность которых составляет уже более 330 км.

Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляется в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.

Помимо французской столицы, протесты также запланированы в других городах, например, в Тулузе.

Фермеры протестуют против ряда мер, которые, по их мнению, сильно бьют по сельхозпроизводителям Франции. В частности, речь идет о заключенных международных соглашениях по торговле, директивах, вносящих ограничений в их работу в стране, возрастающей конкуренции со стороны иностранных производителей.

Кроме того, недовольство у участников акции вызывает неполное применение во Франции принятого в 2018 году закона Egalim. Он призван защитить интересы сельхозпроизводителей и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]