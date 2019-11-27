SOCAR Carbamide Plant в 2019г направит 66 млн евро на выплаты по кредитам

Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant начал погашение по кредиту, привлеченному на строительство завода, в текущем году объем выплаченных средств составит 66 млн евро, заявил генеральный директор предприятия Хаял Джафаров.

«Процесс погашения кредита уже начался. В июне мы выплатили первый транш в размере 33 млн евро с учетом процентов, аналогичная сумма будет выплачена вторым траншем в первой половине декабря. Таким образом, общая сумма выплат по кредиту на текущий год составит 66 млн евро и останется погасить с учётом процентов еще порядка 460 млн евро",- сказал Джафаров журналистам в среду, отвечая на вопрос агентства ""Интерфакс-Азербайджан".

Он также сообщил, что на 1 ноября 2019 года завод произвел порядка 125-130 тыс. тонн карбамида, из которых порядка 15 тыс. тонн было реализовано на внутреннем рынке, 30 тыс. тонн находится на складах предприятия, остальное было направлено на экспорт.

«До конца текущего года мы рассчитываем произвести еще 50 тыс. тонн карбамида. В 2020 году объемы производства планируются на уровне 600-650 тыс. тонн, объемы экспорта - 500-550 тыс. При этом, в структуре экспорта мы ожидаем, что 75-80% придется на рынок Турции", - сказал Джафаров.

Гендиректор отметил, что основной пиковый уровень цен на мировых рынках на карбамид наблюдается летом и в зимнее время перед посевными работами. "На данный момент рынок карбамида просел. Теперь мы ждём роста мировых цен на карбамид в январе-феврале следующего года",- подчеркнул он.

Джафаров также сообщил, что на внутреннем рынке покупателями продукции завода являются 15-20 компаний, обладающих соответствующими лицензиями.

«На внутреннем рынке мы открыты для всех. Любой желающий, имеющий соответствующую лицензию, может приобрести нашу продукцию», - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство прогнозирует в 2019 году производство карбамида на заводе «SOCAR Carbamide Plant» в объёме 200 тыс. тонн, в 2020 году - 500 тыс. тонн, в 2021 году – 620 тыс. тонн, в 2022 году – 640 тыс. тонн, в 2023г – 650 тыс. тонн.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год.

С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) из собственных средств.

Н.Аббасова