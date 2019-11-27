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СНГ 27.11.2019 13:48

Анкара может купить у США Patriot, если в Вашингтоне гарантируют их поставку - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова рассмотреть вопрос о покупке ЗРК Patriot, но только при предоставлении Вашингтоном ряда гарантий, пишет в среду турецкое агентство "Анадолу".

"Если американская сторона сможет добиться одобрения сделки в Конгрессе и гарантировать поставки ЗРК в Турцию, то Анкара готова рассмотреть этот вопрос", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Турция в данном случае заинтересована не только непосредственно в получении Patriot, но еще и в их совместном производстве и в передаче американской стороной технологий.

Ранее осенью во время встречи президента США Дональда Трампа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил отказ Турции от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot. В то же время, Анкара не против покупки Patriot в дополнение к С-400.

США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35.

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Тэги: КИПР, ДЕРИПАСКА, ГРАЖДАНСТВО, ЛИШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]