В ходе протестов в Ираке погибли три человека, около 35 ранены

Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности на юге Ирака привели к гибели трех человек, а еще порядка 35 получили ранения, передает в среду агентство Associated Press.

Все три демонстранта погибли в ходе столкновений, произошедших в ночь на среду в городе Кербела на юго-западе от Багдада. Силы безопасности применили боевые патроны против участников акции протеста.

По данным агентства, протестующие блокировали дорожное сообщение между Кербелой и Багдадом.

С начала протестных акций в октябре в Ираке погибло порядка 350 человек, тысячи получили ранения, напоминает AP.