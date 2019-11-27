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Дальнее зарубежье 27.11.2019 13:01

В ходе протестов в Ираке погибли три человека, около 35 ранены

Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности на юге Ирака привели к гибели трех человек, а еще порядка 35 получили ранения, передает в среду агентство Associated Press.

Все три демонстранта погибли в ходе столкновений, произошедших в ночь на среду в городе Кербела на юго-западе от Багдада. Силы безопасности применили боевые патроны против участников акции протеста.

По данным агентства, протестующие блокировали дорожное сообщение между Кербелой и Багдадом.

С начала протестных акций в октябре в Ираке погибло порядка 350 человек, тысячи получили ранения, напоминает AP.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]