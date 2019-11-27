В ходе протестов в Ираке погибли три человека, около 35 ранены

Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности на юге Ирака привели к гибели трех человек, а еще порядка 35 получили ранения, передает в среду агентство Associated Press.
Все три демонстранта погибли в ходе столкновений, произошедших в ночь на среду в городе Кербела на юго-западе от Багдада. Силы безопасности применили боевые патроны против участников акции протеста.
По данным агентства, протестующие блокировали дорожное сообщение между Кербелой и Багдадом.
С начала протестных акций в октябре в Ираке погибло порядка 350 человек, тысячи получили ранения, напоминает AP.
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